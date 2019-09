Feier : VHS-Jubiläum – Dankbarkeit und Aufbruchstimmung in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues 2019 ist das große Jubiläumsjahr der Volkshochschule (VHS). Die erste Adresse der Erwachsenenbildung wird 100 Jahre alt. Vielerorts wurde dieses Jubiläum in Form einer „Langen Nacht für gesellschaftlichen Zusammenhalt“ gefeiert.

So auch in der VHS Bernkastel-Kues, die zu einem bunten Programm in die Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte eingeladen hatte.

Zu den zentralen Aktivitäten gehört ein breites Angebot von Deutschkursen für Flüchtlinge und Arbeitsmigranten. Hier leisten die VHS und ihre Lehrer wertvolle Integrationsarbeit. Ganz eindringlich kam das im Interview mit Asala Abokriba zum Ausdruck. Die 19-jährige, in Libyen aufgewachsene Palästinenserin floh vor fünf Jahren mit ihrer Familie übers Mittelmeer nach Europa und landete nach mehreren Zwischenstationen in Bernkastel-Kues. Ohne jegliche Deutschkenntnisse fing sie hier mit der Schule an. Parallel zum Unterricht an der Realschule plus belegte sie eine ganze Reihe von Sprachkursen an der VHS. Das Ergebnis ist beeindruckend. Selbstbewusst und in wunderbarem Deutsch berichtet sie von ihrer Flucht und ihren beruflichen Plänen, Ärztin zu werden.