Veranstaltung : Weinarchitektur entlang der Mosel grenzenlos erleben

Foto: klaus kimmling (kik), klaus kimmling

Bernkastel-Wittlich/Region Am kommenden Wochenende, 3. und 4. Juli, werden an der ganzen Mosel (in Deutschland, Luxemburg und Frankreich) Weingüter und Orte ihre Türen öffnen. Nach langem Warten kann sich die Initiative Via mosel‘ nun mit einem großen Eröffnungswochenende vorstellen.

Rund 50 Weingüter und -orte zwischen Toul in Frankreich und Kobern-Gondorf an der Terrassenmosel öffnen ihre Türen und Tore für Besucher, um die Via mosel‘ als erste grenzübergreifende Weinarchitekturroute Europas erlebbar zu machen.

Neben dem Wein soll die Architektur im Vordergrund stehen. So wurde abseits von klassischen Weinverkostungen ein vielfältiges weinarchitektonisches Rahmenprogramm ausgearbeitet. Darin enthalten: spannende Gebäudeführungen, unter anderem von den frischgebackenen Via mosel‘ Guides, Architektengespräche, Bauherrengeschichten und vieles mehr. Uralte Weinkeller können ebenso erkundet werden, wie modernste Vinotheken. Zusätzlich dazu besteht bei einigen Weingütern die Möglichkeit regionale Leckereien zu probieren oder eine Nacht in einem der weinseligen Bauten zu verbringen.

Entlang der deutschen Mosel beteiligen sich 22 architektonisch herausragende Weingüter mit einem weintouristischen Programm. Darüber hinaus können Interessierte in Saarburg, Ürzig, Traben-Trarbach und Enkirch an Architekturführungen teilnehmen.

Die sich präsentierenden Bauwerke und Weinorte sind die Auswahl einer internationalen Jury aus Architekten, Weinexperten und Touristikern. Sie wurden wegen ihrer herausragenden zeitgenössischen oder historischen Bausubstanz in Via mosel‘ aufgenommen, um gemeinschaftlich das kulturelle Leben der internationalen Mosel zu bereichern.

Via mosel‘ ist das erste grenzüberschreitende weintouristische Angebot, das es Kultur- und Weinbegeisterten ermöglicht, Weinarchitektur über nationale Grenzen hinweg zu erkunden und zu bestaunen. Via mosel‘ wurde 2018 ins Leben gerufen und wird seitdem von der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung Terroir Moselle getragen.