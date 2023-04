Essen und Trinken „Via Mosel“ bot eine Erlebnistour für alle Sinne am Fluss entlang

Die besten Moselweine und dabei noch ein architektonisch bemerkenswertes Umfeld bot am Wochenende das länderübergreifende Projekt „Via Mosel“. So schön wohnt der Wein, mag da so manch einer auf seinem Streifzug von Luxemburg bis Koblenz durch die malerischen Straßen im Moseltal gedacht haben. Architektonische Schätze und ausgewählte Weine erwarteten die Besucher, die sich auf eine Erlebnistour für alle Sinne begaben. Hierfür öffneten rund 50 Weingüter und Weinorte in Frankreich, Luxemburg und Deutschland ihre Türen.