Kirche : Videokonferenz zum Thema Firmvorbereitung

Bernkastel-Wittlich Vieles hat sich im Laufe des vergangenen Jahres verändert, so auch die Form der Firmvorbereitung. Mehrere Modelle beziehungsweise Formate „digitaler Firmvorbereitung“ wurden kreiert. Bei einem digitalen Treffen will die FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral über die Erfahrungen mit den einzelnen Modellen in Austausch kommen.

Exemplarisch wird die FachstellePlus zwei Formate näher kennenlernen. Auf diesen Austausch aufbauend soll bei Bedarf der nächste Fachtag Firmung konzipiert werden. Die Veranstaltung wird angeboten von der FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral Marienburg & Wittlich und richtet sich an alle Verantwortlichen (ehrenamtlich und hauptamtlich) in der Firmvorbereitung. Die Zugangsdaten zur Videokonferenz werden nach der Anmeldung versendet. Anmeldeschluss ist der 1. Februar. Die Teilnahme ist kostenlos.