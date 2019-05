Feuerwehr rüstet auf : Die richtige Ausstattung zählt

Wittlich/Manderscheid Wenn Unwetter wüten oder ein Feuer ausbricht, kommt es bei der Feuerwehr auf jede Minute an. Neben der Zeit spielt aber auch das Material eine große Rolle. Darum wird viel Geld in die Ausstattung investiert.

Einsätze 2019: Bis Ende April war die FFW Wittlich-Land 148 Mal im Einsatz, was mehr als die Hälfte der Einsätze 2018 ausmacht. Vor allem der Sturm Eberhard am 10. März hat die Feuerwehr gefordert.

Fahrzeuge Christ beschreibt die ständige Beschaffung an Ersatz als fortlaufenden Prozess. 62 Fahrzeuge gehören zu den 44 Feuerwehren in der VG. Mindestens 28 Jahre lang soll ein Feuerwehrfahrzeug halten, so sei es auch im VG-Rat beschlossen worden, sagt er. In den neueren Fahrzeugen sei jedoch viel Elektronik verbaut, so dass teilweise Reparaturen notwendig sind, die teuer werden.