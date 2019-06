Geschichte : Viel Prominenz und ein Schatz

Neuer Verein: Im Jahre 2001 jährte sich zum 600. Mal der Geburtstag des weltberühmten Kirchenfürsten, Universalwissenschaftlers und Reformers des späten Mittelalters, Nikolaus von Kues.

Neues Heim: Über mehrere Jahre hatten die Mitglieder der Salmrohrer Jugendgruppe Stierstall ihr Ziel verfolgt: Mehr als zwei Jahre nach dem Antrag auf Bauge­nehmigung erfolgte der Spatenstich zum ersehnten Jugendraum unter der Tribüne des Salmtalstadions. Die Kosten von rund 58 000 Mark teilten sich die Stierstall-Aktiven (20 000 Mark in Eigenleistung), Gemeinde und Jugendamt des Kreises. Hinzu kamen Spenden. Einweihung wurde im März 2001 gefeiert.

Großes Spektakel: In Horath wurde nicht nur über Fußball geredet, sondern auch welcher gespielt. Mit 8:1 gewann der Hamburger SV gegen eine gut aufgelegte Hunsrück-Auswahl mit Spielern aus Horath, Haag, Trier, Leiwen, Morbach, Klausen, Hermeskeil, Wittlich und Trittenheim. Die damalige Landrätin saß in der ersten Reihe. Neben Beate Läsch-Weber war weitere Prominenz nach Horath gekommen, um das größte Ereignis in der Geschichte des Dorfes mitzuerleben. Diverse Bürgermeister ebenso wie der frühere Bundestags-Abgeordnete Peter Rauen und „Euro-Eddy“ Edgar Schmitt, der sich mit seinen ehemaligen Sturmpartnern und HSV-Spielern Kirjakow und Anthony Yeboah traf.