Kostenpflichtiger Inhalt: Landwirtschaft : Zahlreiche Landwirte bei Schlepper-Flashmob im Hunsrück

Auch im Hunsrück: Zahlreiche Landwirte nehmen am "Schlepper-Flashmob" teil - und erhalten Zuspruch. Foto: Florian Blaes

Hunsrück Großer Zuspruch für die Bauern: Das zeigte sich am Mittwoch auch bei den „Schlepper-Flashmobs“ im Hunsrück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Von Florian Blaes

Am Mittwoch haben die Initiatoren der Bewegung „Land schafft Verbindung“ Deutschland, dazu aufgerufen, an verschiedenen stark frequentierten Verkehrspunkten einen sogenannten Flashmob zu veranstalten. Neben den Landwirten forderten sie sowohl die Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Dienstleister, die LKW-Fahrer, aber auch alle, die sich von der derzeitigen Politik übergangen fühlen auf, sich anzuschließen.

Es war geplant, dass sich die Traktoren um 16:30 Uhr an gut sichtbaren Punkten an den Straßen treffen, sodass Verkehrsteilnehmer die sich angesprochen fühlen, daran teilnehmen können. Eigentlich sollte der Flashmob nur 30 Minuten dauern. Doch am Ende war er ein solcher Erfolg, dass er weit über 17 Uhr hinaus ging.

So hatten sich mehr als 60 Traktoren auf der Strecke von der B 327 bei Thalfang bis zur B 50 bei Simmern eingefunden. Dort positionierten sich die Schlepper neben der Bundesstraße oder auf den Brücken darüber. Eine kleine Delegation von Landwirten aus dem Hunsrück fuhr gleichzeitig ins Tal zur Mosel nach Zell, um dort auch Präsenz zu zeigen.

Auch dieses Mal wieder dabei: der junge Landwirt Jan Franz. „Uns ist es wichtig, dass wir nicht aufhören und wir weiter machen, bis wir Landwirte ernstgenommen werden und man mit uns gemeinsam spricht.“

Anlass für diese bundesweite Aktion war die Solidaritätsbekundung gegenüber den Bäuerinnen und Bauern in den Niederlanden, die gestern ebenfalls Protestaktionen gegen die Agrarpolitik in ihrem Land angekündigt hatten. „Wir wollen nochmals darauf aufmerksam machen, dass weder die Politik in Berlin noch in Brüssel sich ausreichend bewegt, um Lösungen für die bereits dargelegten Probleme zu erörtern“, mahnt Jan Franz an.

Währenddessen zeigt die Kundgebung, dass sie erfolgreich bei den Verkehrsteilnehmern ankommt. Die Landwirte stehen am Straßenrand oder auf den Brücken und winken gemeinsam den Menschen in ihren LKW und Autos zu. Diese wiederum hupen und winken ebenfalls kurz zurück.

Wir treffen an einem Supermarkt an der Bundesstraße Susanne Schmitz, die gerade in Richtung Hochwald unterwegs ist und noch schnell etwas besorgen möchte. „Ich habe von der Aktion der Landwirte nichts gewusst, komme jetzt aus Richtung Rheinböllen und war begeistert als ich die vielen Traktoren auf den Brücken sah.“ Sie findet, dass unter den Landwirten eine große Gemeinschaft herrscht und dass sie so weiter machen sollen.

Und in der Tat, alle wünschen sich eine regionale und nachhaltige Landwirtschaft. „Wenn die Politik mit ihrer Flut an Forderungen so weiter macht, werden die kleinen und mittleren Familienbetriebe zerstört und müssen ihre Höfe aufgeben“, sagt Jan Franz.

Auch im Hunsrück: Zahlreiche Landwirte nehmen am "Schlepper-Flashmob" teil - und erhalten Zuspruch. Foto: Florian Blaes

Auch im Hunsrück: Zahlreiche Landwirte nehmen am "Schlepper-Flashmob" teil - und erhalten Zuspruch. Foto: Florian Blaes