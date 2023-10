Neuer Testversuch am Brückenkopf Zu viele Baustellen in und um Bernkastel: Ist ein Ende in Sicht?

Finito? No! So lautete die schlechte Kunde kurz vor dem Weinfest der Mittelmosel mit Blick auf die Sanierung des Zeltinger Kreisels am Kloster Machern. Eigentlich sollte die Vollsperrung vor der Großveranstaltung Ende August aufgehoben werden, doch die Witterung machte den Planern einen Strich durch die Rechnung (wir berichteten). Die Arbeiten laufen also weiter, der Kreisel und die Zeltinger Brücke sind noch immer gesperrt.