Kommunalpolitik : Viele Themen auf der Tagesordnung

Kinderbeuern Der Bericht der Klimaschutzpaten ist ein Tagesordnungspunkt der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderats am Donnerstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus „Aale Boahof“ in Kinderbeuern (Ortsteil Hetzhof).Weitere Themen sind die Wahl der Ausschussmitglieder für den Rechnungsprüfungsausschuss und den Bauausschuss, die Geschäftsordnung des Ortsgemeinderates, das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept sowie der Bau einer Querungsstelle in der Hauptstraße (B49) Ortsausgang Richtung Bengel.

