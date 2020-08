Sitzung : Viele Themen im Kröver Gemeinderat

Kröv Die nächste Sitzung des Ortsgemeinderats findet am Mittwoch, 26. August, um 19 Uhr in der Weinbrunnenhalle Kröver Nacktarsch statt: Themen sind unter anderem die Abnahme der Jahresrechnung und der Abschlussbilanz für das Haushaltsjahr 2018, die Beratung und Beschlussfassung über den Nachtrag zur Hauptsatzung der Ortsgemeinde Kröv, der Umbau auf dem Friedhof Kövenig, die Sanierung einer Stützmauer bei der Kirche in Kövenig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken