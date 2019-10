Kommunalpolitik : Viele Themen im Thalfanger Rat

Thalfang (red) Der Rat der Verbandsgemeinde Thalfang tagt wieder am Mittwoch, 30. Oktober, ab 17.30 Uhr im Gemeindehaus in Talling. Im öffentlichen Sitzungsteil stehen nach der Einwohnerfragestunde unter anderem die Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds, die Neuwahl von Ausschussmitgliedern, eine Teiländerung des Flächennutzungsplanes im „Sondergebiet Photovoltaikanlage in der Ortsgemeinde Gielert, das Flurbereinigungsverfahren „Oberlauf Kleine Dhron“, die Feststellung der Jahresabschlüsse 2018 für die Betriebszweige Abwasser, Wasserversorgung und Wärmeversorgung, die Auflösung des Zweckverbands „Abwasserreinigung Gemeinschaftskläranlage Bruderbach“, die Anschaffung von zwei Mittleren Löschfahrzeugen eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs, der Digitalpakt Schule und eine Gemeindeschwester plus auf der Tagesordnung.