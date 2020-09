Kommunales : Viele Themen im Umweltausschuss in Bernkastel-Kues

Viele Themen im Umweltausschuss in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Der Haupt- und Umweltausschuss der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues befasst sich am Donnerstag, 17. September, unter anderem mit dem Sachstand der Sanierung des Moselbades Bernkastel-Kues sowie der Beschlussempfehlung an den Verbandsgemeinderat bezüglich der Auftragsvergabe „Tragwerksplanung“.

Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Mattheiser-Halle in Graach an der Mosel.