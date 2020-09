Kommunales : Viele Themen in Maring-Noviand

Maring-Noviand Der Gemeinderat Maring-Noviand befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag, 15. September, mit folgenden Themen: die Einführung des wiederkehrenden Beitrags für den Ausbau von Verkehrsanlagen, die Wasserentnahmestelle in Siebenborn und dem geplanten Interkommunalen Gewerbegebiet der Verbandsgemeinde in Maring-Noviand.

