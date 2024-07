Kulturfestival in Morbach Festival im Gewächshaus mit Fusion, Polka und viel schwarzem Humor

Zum Start des Festivals hatte Buch­autor Wolfgang Schorlau aus seinem Roman „Die schützende Hand“ gelesen, in dem die NSU-Morde thematisiert werden. Doch klar ist: Die meisten Besucher seien wegen Hiss gekommen, sagt Heiner Berg, Vorsitzender des Vereins Kunst im Gewächshaus. Auch, wenn das breit angelegte Programm möglichst viele Menschen ansprechen soll. Allerdings ist Berg mit der Zahl der Besucher nicht zufrieden. Woran liegt es? Möglicherweise daran, dass die Veranstaltung ursprünglich als Open-Air-Konzert geplant war und Inter­essenten nicht mitbekommen hatten, dass das Festival wegen der schlechten Wetterprognose ins Gewächshaus und damit ins Trockene verlegt wurde? Oder ist es das Über­angebot durch die vielen Konzerte, die an verschiedenen Standorten auf dem Hunsrück und an der Mosel veranstaltet werden? Sogar bei freiem Eintritt, was die beiden ausrichtenden Vereine nicht können. Berg sagt: „Der Eintrittspreis von 27 Euro, den wir zur Finanzierung des Festivals holen müssen, ist vielen Leuten deshalb schwer zu vermitteln.“