Kommunales : Vielversprechende Zahlen in der VG Bernkastel-Kues - trotz Pandemie

Piesport Der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues plant zahlreiche Investitionen. Die Fraktionen nehmen dazu in der letzten Sitzung des Jahres Stellung.

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, der Investitionen in Höhe von 1,64 Millionen Euro vorsieht und der bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erläutert wurde (der TV berichtete), erhält in der letzten Sitzung des Jahres in Piesport die Zustimmung des Verbandsgemeibnderates und ist damit für das nächste Jahr gültig. Schwerpunkte der Ausgaben liegen in Anschaffungen für die Feuerwehren, darunter die Erneuerung der Funk-Einsatzzentrale in Kues und die Sanierung, die Digitalisierung von Grundschulen, unter anderem in Longkamp, und in der Sanierung des Moselbads in Bernkastel-Kues. Zudem kann die Verbandgemeindeumlage leicht gesenkt werden, was die Haushalte der Ortsgemeinden entlastet. Sie wird im nächsten Jahr von 27,75 Prozent auf 26,75 Prozent gesenkt.