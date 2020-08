Bürgermeisterwahl in Thalfang : Hans Werner Schmitt: „Wir haben nur noch fünf Jahre Zeit“

Piesport/Thalfang Vier Männer und eine Frau bewerben sich für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Thalfang. Aber wofür stehen sie? Was haben sie für Ziele? Der Trierische Volksfreund hat sie befragt. Heute: Hans Werner Schmitt, parteilos.

Innerhalb von acht Jahren haben sich die Übernachtungszahlen in der VG fast halbiert. Was tun?

In der VG habe man ein „großes Potenzial, mit dem Nationalpark, mit dem Hunsrückhaus etcetera etcetera“. Die Übernachtungszahlen sind wegen des Ferienparks Himmelberg und des Familienhotels in Horath gesunken. In beiden Bereichen werde es wieder anlaufen. Schmitt: „Da bin ich guten Mutes, dass die Übernachtungszahlen in den nächsten fünf Jahren kontinuierlich steigen.“