Thalfang : Vera Höfner will neue Investoren gewinnen

Vera Höfner will neue Investoren gewinnen

Thalfang Auf dem Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl in Thalfang stehen fünf Kandidaten. Aber wofür stehen sie? Der Trierische Volksfreund hat sie gefragt. Heute: Vera Höfner (CDU).

Wird Vera Höfner (CDU) gewählt, will sie sich als Erstes bei allen Bürgern für das Vertrauen bedanken. Anschließend werde sie sich, wie in den vergangenen zwölf Monaten praktiziert, gemeinsam mit der Belegschaft an die Arbeit machen – unter dem Motto „Der Laden muss laufen“. Kommunalpolitik sei eine Gemeinschaftsaufgabe.