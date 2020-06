Glaube : Vier Kapellen aus einem Schatz bezahlt

Kapelle in Riedenburg Foto: Christoph Strouvelle

Hoxel/Morscheid-Riedenburg/Odert/Wolzburg Vier Gebäude in der EG Morbach werden dieses Jahr 250 Jahre alt. Ob und wie anstehende Jubiläen gefeiert werden können, ist wegen der Probleme rund um die Corona-Pandemie unklar.



250 Jahre sind ein stolzes Alter für ein Bauwerk. Oft sind es Kirchen, die über Jahrhunderte gepflegt und erhalten werden. In der Einheitsgemeinde (EG) Morbach gibt es in diesem Jahr gleich fünf Gotteshäuser, die das seltene Jubiläum feiern können. In den benachbarten Ortsteilen Hoxel, Riedenburg, Odert und Wolzburg sind es gleich vier Kapellen, die 1770 geweiht worden sind. Hinzu kommt das 250-jährige Bestehen der Pfarrkirche in Bischofsdhron, deren Geschichte aber getrennt von den vier Gotteshäusern im Westen der EG zu sehen ist (der TV berichtete).

Der Hoxeler Frank Arend hat sich intensiv mit der Historie der vier Kapellen auseinandergesetzt, die weitestgehend baugleich sind. In Details zeigen die Gotteshäuser gewisse Unterschiede auf. In Odert ist eine Empore vorhanden. Im Wolzburger Bauwerk befindet sich ein Altar, der 1803 aus einem Trierer Karmelitenkloster dorthin gebracht wurde. Veranlasst hatte das der damalige Trierer Bischof, der in der Morscheider Pfarrkirche St. Laurentius die Firmung spendete und bei einem Besuch der Wolzburger Kapelle feststellte, dass dort kein Altar vorhanden war. Ursprünglich stand der Altar in Trier über dem Grab des Adligen Johannes Jakob von Gesner. Und die Hoxeler Kapelle, laut Arend das älteste Gebäude im Dorf, war bis 1987 mit Schiefer aus Schultafeln gedeckt. Gespendet hatte diese ein Hoxeler Unternehmer, der diese verkaufen wollte, mit dem Handel aber nicht den erwarteten Erfolg hatte.

Extra Die Jubiläumskapellen Die vier Jubiläumskapellen sind folgenden Heiligen gewidmet: Hoxel: St. Walburga Odert: St. Blasius Riedenburg: St. Wendalinus Wolzburg: St. Valentin

Doch wie ist es vor 250 Jahren dazu gekommen, dass in vier benachbarten Dörfern zeitgleich Kapellen gebaut und eingeweiht wurden? Arend verweist auf eine alte Sage über einen Schwedenschatz. Im Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 hätten demnach schwedische Truppen in Odert Quartier bezogen und dort einen Schatz versteckt. Als die Schweden flüchten mussten, konnten sie den Schatz nicht mitnehmen, informierten aber einen Oderter Bürger über die Stelle des Verstecks und kündigten an, diesen beizeiten wieder holen zu wollen. Dies ist aber nicht geschehen, so dass das Geheimnis des Verstecks über viele Jahre nur mündlich an Nachfahren weitergegeben wurde. Bis dann irgendwann dieses Geheimnis von einem Sterbenden dem damaligen Pfarrer Klee gebeichtet wurde, der das Geld dann für den Bau der vier Kapellen verwendet haben soll.

Auch, wenn es in Morscheid mit der Pfarrkirche St. Laurentius ein großes Gotteshaus gibt, haben die vier Kapellen eine große ideelle Bedeutung für die Bevölkerung in den jeweiligen Dörfern, sagt Pfarrer Michael Jakob. „Das Kirchweihfest wird in allen vier Orten von der Bevölkerung gefeiert“, sagt er. Zudem seien die vier Kapellen ortsbildprägend, ein wichtiges Argument für den Erhalt der vier Bauwerke, wie sich nach einem erneuten Blitzeinschlag in der Riedenburger Kapelle 2018 gezeigt hat. Bei den vier Kapellen handelt es sich um sogenannte Sommerkirchen ohne Heizung, sagt Jakob. Lediglich von Mai bis Oktober würde in der Regel jeweils eine Messe monatlich gehalten, die meist gut besucht seien, sagt Jakob.

Kapelle in Odert Foto: Christoph Strouvelle

Kapelle in Wolzburg Foto: Christoph Strouvelle

Kapelle in Hoxel Foto: Christoph Strouvelle