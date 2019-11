Finanzen : Vier Kitas bekommen Förderung vom Kreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich Vier Einrichtungen werden aus dem Budget des Landkreises gefördert. Sie alle bekommen die jeweils höchstmöliche Summe.

In vier Kindergärten im Kreisgebiet unterstützt der Kreis Bau- und Sanierungsprojekte. Das hat der Kreisausschuss in seiner zurückliegenden Sitzung beschlossen.

In Lieser werden in der Kindertagesstätte St. Petrus gleich mehrere Projekte in Angriff genommen: Das Außengelände wird neu gestaltet und eine Rauchmeldeanlage installiert. Der Kreis fördert das Projekt mit rund 7300 Euro, was der höchstmöglichen Summe entspricht.