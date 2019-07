Tourismus : Auf neuen Routen durch die Stadt

Bernkastel-Kues Vier neu ausgeschilderte Spaziergänge führen durch ganz unterschiedliche Teile von Bernkastel-Kues.

„Bei den Stadtspaziergängen handelt es sich um kleine Rundwege. Jeder einzelne steht in einem geschichtlichen Kontext zur Stadt und schließt die eine oder andere Sehenswürdigkeit mit ein. So kann der Gast die Stadt wandernd erleben“, so Jörg Lautwein, Leiter des Mosel-Gäste-Zentrums in Bernkastel-Kues.