Corona : Vier neue Covid-19-Fälle am Wochenende im Kreis Bernkastel-Wittlich

Foto: ZB/Kira Hofmann

Bernkastel-Wittlich Jeweils zwei neue Covid-1-Fälle wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich am Samstag udn am Sonntag gemeldet. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 1962 an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 27,6 auf 24,0 Fälle je 100 000 Einwohner.

Die häusliche Isolierung endete am Sonntag für niemanden, sodass sich die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne entlassenen Personen weiterhin auf 1780 beläuft. Unter Berücksichtigung der Zahl der insgesamt aus der Quarantäne Entlassenen sowie der 57 bislang Verstorbenen sind aktuelle 125 Personen an Covid-19 erkrankt.

Im Verbundkrankenhaus werden sieben Patienten stationär behandelt, davon drei Patienten intensivmedizinisch. Geimpft wurden im Landkreis Bernkastel-Wittlich bisher 3.703 Personen, das sind 3,29 Prozent der Kreisbevölkerung