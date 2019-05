Energie : Vier neue Ladesäulen in der Stadt

Foto: David Kryszons. Foto: TV/David Kryszons

Wittlich (red) Die Stadt Wittlich hat gemeinsam mit innogy vier neue Ladesäulen für Autostrom aufgestellt. Sie befinden sich am Sportzentrum und an den Parkplätzen Rommelsbach, Karrstraße und Talweg. Zur Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur kam Bürgermeister Joachim Rodenkirch mit Vertretern von innogy am Rommelsbachparkplatz zusammen.

