Hohe Auszeichnung Reiler Hof schwebt auf Wolke „vier Superior“

Da erhält man einmal im Leben eine Sterne-Auszeichnung – und geht nicht hin. „Wie das bei uns immer so ist, haben wir gearbeitet“, sagt Christoph Heim und lacht. Schon im vorigen Jahr hatte er die frohe Kunde erhalten, dass der Reiler Hof bei der deutschen Hotelklassifizierung den Rang „Vier-Sterne-Superior“ erlangt hat. Jetzt, bei der offiziellen Feierstunde vor wenigen Tagen in Bad Kreuznach, konnte die Familie nicht dabei sein. Zu viel ist gerade los im goldenen Herbst an der Mosel. Und die Gäste stehen nun mal an erster Stelle.