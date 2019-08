Freizeit : Vier Tage Spaß für bedürftige Kinder

Bernkastel-Wittlich (red/HC) Der Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück hat in diesem Sommer ein spezielles Angebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien für die Landkreise Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell umgesetzt.

Vier Tage lang gab es täglich eine andere Freizeitaktion für die Kinder. Am ersten Tag ging es etwa per Sessellift zum Freizeitpark in Klotten und am dritten Tag konnten die älteren Kinder ihren Mut zum Klettern in der Boulderhalle „Cave“ unter Beweis stellen. Foto: Kerstin Mittal