Umfrage Vier-Tage-Woche bei vollem Gehalt: Was denken die Menschen in der Region darüber?

Wittlich/Trier/Bitburg · Das Thema Vier-Tage-Woche kocht in der deutschen Wirtschaft immer weiter hoch. Wir haben an verschiedenen Orten nachgefragt, was die Menschen von dem Konzept halten.

13.03.2023, 06:24 Uhr

Mehr Freizeit, weniger Stress: Für viele ist die Vorstellung einer Vier-Tage-Woche die Lösung für ein zufriedeneres Berufsleben. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Von Annabell Pawlowski, Alexander Berg und Leon Scheid

Das Arbeitszeitmodell der Vier-Tage-Woche wurde in Großbritannien in einem sechsmonatigen Pilotprojekt von mehr als 60 beteiligten Firmen getestet. Mit vollem Erfolg, denn die verkürzte Woche zeigt einige positive Bilanzen, wie die projektbegleitenden Forscher der Cambridge University in Boston festgestellt haben. Kurz gefasst: Es gab weniger Krankenmeldungen, eine gesteigerte Produktivität und eine niedrigere Kündigungsrate.