Freizeit : Musik, Essen und ein besonderes Ambiente

Bernkastel-Kues Viertes Moselauenfest startet am Donnerstag. „Soul and More“ gehören inzwischen fest zum Programm.

Traditionell startet das Moselauen Fest am Donnerstagabend mit dem Musikevent „Sommerbühne“ – eine jährliche Musikreihe, die abwechselnd an besonderen Plätzen in Bernkastel-Kues angeboten wird. Offizieller Auftakt des vierten Moselauenfestes ist am 19. Juli, 18 Uhr, auf der Open-Air-Bühne in Kues, die Mittelpunkt mehrere Live-auftritte sein wird. Erstmalig mit dabei die Band „Colour the Sky“ – eine Akustik-Rockband mit mehrstimmigem Gesang. Samstag wird schon fast traditionell „Soul and More“. Diese Truppe hat sich mittlerweilse zur Moselauen-Festband gemausert. Am Sonntag geht es nach einem Open-Air-Gottesdienst mit der Musikvereinigung Bernkastel-Kues weiter.