Bernkastel-Wehlen : Museums-Quiz zu Marionetten

Bernkastel-Wehlen Das vierte Museums-Quiz des Museums im Kloster Machern ist online. Bequem von zu Hause aus können die Teilnehmer schöne Details zum Thema Marionetten entdecken. In der Bildergalerie stellen sich teilweise historische Marionetten vor.

Bereits im alten Ägypten und Griechenland erfreuten sich diese Neurospasmata genannten Figuren großer Beliebtheit. Professionelle Puppenspieler verdienten sich mit ihren Darbietungen den Lebensunterhalt. Auch bei uns zogen früher die Puppenspieler von Schulhof zu Schulhof. Jedes der Bilder zeigt Objekte. In sechs Bildern jedoch verstecken sich Details beziehungsweise ein Gegenstand, der nicht passt. Das gilt es herauszufinden. Lösungen und Kommentare müssen die Teilnehmer per E-Mail an info@klostermachern.de schicken. Alle Teilnehmer mit korrekter Rückmeldung erhalten beim nächsten Museumsbesuch eine Überraschung. Derzeit hat das Museum mittwochs bis sonntags geöffnet.