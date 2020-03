Corona : Vietnam-Touristen sind wieder zuhause

Hans-Leon Roth und Freunde in Saigon. Foto: TV/Hans-Leon Roth

Acht Tage lang wurden eine Reisegruppe aus Reil in Vietnam auf einer Isolierstation festgehalten. Nun konnten sie zurückkehren.

Es sollte ein spannender Rucksackurlaub werden: Drei aus Reil (Landkreis Bernkastel-Wittlich) stammende Freunde waren Anfang März nach Vietnam gereist, um individuell durch das Land zu reisen. Sie wollten von Ho Chi Minh City (Saigon) bis zur Hauptstadt Hanoi in den Norden. Aber die Reise endete jäh in einer Isolierstation. Bei einem Passagier des Flugzeugs, mit dem sie hinflogen, wurde eine Corona-Infektion festgestellt. Deshalb wurde die Gruppe - trotz eines ersten negativen Tests - in der Nähe von Ho Chi Minh City in einer speziellen Einrichtung unter Quarantäne gestellt (der TV berichtete). Die Mutter eines der Reisenden hatte zwischenzeitig die EU-Parlamentarierin Katarina Barley und das Auswärtige Amt um Hilfe geben.

Inzwischen ist die Reisegruppe wieder wohl behalten von ihrer Odyssee zurückgekehrt, wie Hans-Leon Roth berichtet: „Gottseidank sind wir wieder zurück. Um ein Haar hätten wir noch acht weitere Tage warten müssen, denn in der Einrichtung gab es einen positiven Corona-Fall. Eine Person in einem Nachbarzimmer war infiziert.“

Info Quarantäne gilt für alle Pressesprecher Ruben Schwarz vom Auswärtigen Amt erläutert, wie in einem solchen Fall verfahren wird und inwieweit Hilfe möglich ist: „Im Falle eines Infektionsverdachts entscheiden die Behörden des jeweiligen Landes, welche Maßnahmen ergriffen werden. Die Behörden können dabei wie auch in Deutschland Quarantänemaßnahmen anordnen. Diese gelten auch für Deutsche und müssen befolgt werden. Die Art und Größenordnung der Maßnahmen richtet sich dabei nach den jeweiligen Umständen und Entwicklung im Einzelfall.“ Die Bundesregierung gibt gestrandeten Deutschen die Möglichkeit, nach Deutschland zurückzukehren. Über 150 000 Menschen seien in den letzten Tagen bereits zurückgekehrt. Wo aber noch Möglichkeiten zur Rückreise mit eigenen Mitteln bestehen, sollten diese genutzt werden. Das war im konkreten Fall in Vietnam gegeben, weshalb sich die drei Touristen selbst um Tickets bemühen mussten. Wo dies nicht mehr möglich ist, bemühe sich das Auswärtige Amt und seine Auslandsvertretungen um Lösungen.

Da saß die Gruppe schon acht Tage in der Nähe von Ho Chi MInh City fest. Dort gibt es in einem Krankenhaus im Distrikt Can Gio eine spezielle Einrichtung, in der zu dieser Zeit mehr als 60 ausländische Touristen, die offenbar Kontakt zu Corona-Infizierten hatten, unter Quarantäne gestellt wurden. In der gesamten Zeit ihres Aufenthaltes hatten die drei Freunde nur über eine Handy-App Kontakt mit dem zuständigen Arzt. „Als wir von dem Fall innerhalb der Einrichtung hörten, drängten wir darauf, nochmals getestet zu werden und das Ergebnis war negativ,“ sagt Roth. Daraufhin riefen sie im deutschen Konsulat in Vietnam an und baten darum, die Einrichtung verlassen zu können. „Einen Tag und eine Nacht mussten wir dann mit der Info leben, dass wir möglicherweise weitere acht Tage festgesetzt bleiben,“ sagt Roth.

Am nächsten Morgen schließlich gab es grünes Licht. Das Pflegepersonal prüfte die Körpertemperatur der drei und entließ sie aus der Einrichtung. „Wir waren total froh, anscheinend hatte der Anruf beim Deutschen Konsulat etwas gebracht,“ sagt Roth.

Zwar konnten sich die drei über ihre wieder gewonnene Freiheit freuen, aber sie mussten immer noch ihren Rückfug organisieren. Es gab nur noch zwei Möglichkeiten: Über Doha in Katar oder über Moskau. „Dann teilte uns die deutsche Botschaft auch noch mit, dass Moskau um Mitternacht alle Transitflüge stoppen will - da blieb mir nur noch der Flug über Doha,“ erzählt Roth. Seine beiden Freunde konnten noch die letzten Plätze eines Air France Flugs von Ho Chi Minh City nach Paris buchen. „Das war auch schon kein regulärer Flug mehr, sondern ein Rückholflug der Air France für eigenes Personal, in dem aber noch weitere Plätze für normale Reisende frei waren,“ erklärt Roth. Der Rückflug sei leider kein Schnäppchen gewesen. Für den 30 Stunden dauernden Rückflug über Doha musste Roth 2800 Euro hinblättern. Aber schlussendlich war er froh, wieder deutschen Boden unter den Füßen zu haben, berichtet er und erzählt von einer weiteren Beobachtung. „Als ich am Flughafen in Deutschland ankam, wurde ich ganz normal behandelt. Es wurde kein Fieber gemessen, keine Fragen zum Gesundheitszustand gestellt. Das hat mich doch verwundert,“ erzählt er. Schließlich hatte er selbst erfahren, wie rigoros in Asien darauf geachtet wird.

Ob die Freundesgruppe nochmal nach Vietnam will, um den geplatzten Urlaub nachzuholen?

In Ho-Chi-Minh-Stadt, dem ehemaligen Saigon, endete die Reise der Freunde von der Mosel. Foto: dpa-tmn/Aaron Joel Santos