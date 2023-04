Viez Viezprämierung: Vergorenes kommt wieder auf den Prüfstand

Extra

Die Regionalinitiative möchte den Bereich „Regionale Produkte“ in ihrer Markenfamilie weiter ausbauen. Neben Wein wurde die bisherige Produktpalette in der Bereichsmarke (Wild, Honig und Mosel-Weinbergpfirsich) auch um den Viez erweitert. „Viez ist aus unserer Sicht ein bedeutendes Kulturgut und leistet einen wichtigen Beitrag zur Nutzung der Obststoffe und damit zum Erhalt des Lebensraums „Streuobstwiesen“ in der Region“, so Simone Röhr, Geschäftsführerin der Regionalinitiative. „Zudem weist Viez ein Alleinstellungsmerkmal für die Genussregion Mosel auf. Gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und dem DLR Rheinpfalz möchte die Markenfamilie „Faszination Mosel“ dieses regionale Produkt fördern und in Wert setzen.“

Die letzte Verkostung in der Großregion fand 2022 statt. Insgesamt 37 Proben wurden angestellt; 31 Produkte erhielten die Auszeichnung „Viez der Spitzenklasse“