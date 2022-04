Heimat : Wer macht den besten Viez in der Region?

Bernkastel-Wittlich Die Regionalinitiative Faszination Mosel bietet in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer und dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) für Viezerzeuger eine Viezverkostung an. Jeder Viezproduzent kann sein Produkt einer aktuellen Qualitätsprüfung und kritischen Bewertung unterziehen lassen.

Was ist eigentlich Viez? Viez gilt in der Region als das heimliche Nationalgetränk, neben dem Wein natürlich. Aber Viez ist nicht gleich Viez, vor allem nicht, wenn man ins Saarland kommt, meint zumindest Wikipedia. Denn im Saarland wird der frisch gepresste beziehungsweise pasteurisierte Apfelsaft mit Viez und der Apfelwein mit „sauerem Viez“ bezeichnet, der Most demgegenüber oft als süßer Viez. Eine saarländische Unterart des Viez ist der Särkower, der Saargauer, der Viez aus den Äpfeln im Saargau. Diese wachsen in dieser Region an den Ost- und teilweise an den Nordhängen, Särkower ist daher besonders säurehaltig.