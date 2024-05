Event in Manderscheid „Vikings“-Star Clive Standen kommt in die Eifel – und das ist für ihn kein normaler Termin

Im Sommer ist es so weit: Am 20. und 21. Juli können Fans der Kultfernsehserie „Vikings“ ihre Stars in Manderscheid auf der Festwiese treffen und mit ihnen feiern. Die in Breit im Hunsrück lebende Melanie Wery-Sims hat ein besonderes Fan-Treffen organisiert, das das Format üblicher „Fan-Conventions“ sprengen soll: Es wird nicht nur Vorträge und Autogrammstunden geben, sondern auch die Gelegenheit, mit den Stars zu feiern und zum Beispiel an einem Axtwurf-Wettbewerb teilzunehmen. Clive Standen, aus der Serie bekannt als Rollo, feiert außerdem an dem Wochenende seinen 43. Geburtstag.