Ehemaliges Schlosshotel fertig saniert Neue Luxus-Wohnungen für Senioren: Villa La Moselle in Traben-Trarbach

Hier ist Altern Luxus. Leben in modernen, altersgerechten Wohnungen mit freiem Blick auf Traben, dazu die Möglichkeit, zahlreiche Dienstleistungen wie Essen, medizinische Versorgung oder Fahrdienste in Anspruch nehmen zu können: Das verspricht die neue Villa La Moselle in Traben-Trarbach. Direkt am Moselufer, wo früher das Schlosshotel beheimatet war, sollen künftig Menschen ihren Ruhestand dort genießen, wo andere Urlaub mach(t)en.