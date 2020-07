Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgerbegehren ist gestartet : Bürgerinitiative organisiert Infostand zur Vitelliusbad-Sanierung – Unterschriftensammlung ist angelaufen

Die Bürgerinitiative kämpft weiter für den Erhalt des Freibads. Foto: TV/Petra Willems

Wittlich Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Wittlicher Freibads kämpft weiter. Am Wochenende will sie in der Innenstadt über ihre Anliegen informieren und weitere Unterstützer gewinnen.