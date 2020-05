Wittlich Die Berechnungen für die Planungsvarianten des Bads sind präsentiert worden. Jetzt muss die Stadt zeitnah eine Entscheidung treffen.

Es ist der Dauerbrenner in den Wittlicher Gremien: das Projekt Vitelliusbad (siehe Info). Doch noch nie war der Druck, eine Entscheidung treffen zu müssen, höher. Denn die Corona-Krise könnte sich auch auf die Planungen für die Sanierung des Bades auswirken.

In der zurückliegenden Bauausschusssitzung der Stadt Wittlich wurden nun die Zahlen für die beiden im Raum stehenden Planungsvarianten vorgestellt: zum einen der Bau eines Kombibads, für den das aktuelle Freibad als auch das Hallenbad komplett umgestaltet werden müssten, und als Variante zwei der Neubau eines Hallenbads und die gleichzeitige Sanierung des Freibads in seinem jetzigen Zustand. Für die erste Variante hatten sich die Gremien der Stadt bereits ausgesprochen. Die zweite Variante wird von einer Bürgerinitiative favorisiert, die sich im vergangenen Jahr gründete und den Erhalt des Freibads in seiner heutigen Form fordert (wir berichteten mehrfach).