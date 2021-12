Vitelliusbad : Bürgerinitiative will geplanten Abriss des Wittlicher Hallenbades verhindern

Das Hallenbad hat 50 Jahre auf dem Buckel und ist – wie an vielen Stellen zu sehen – marode. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Nach 50 Betriebsjahren stiegen am vorigen Mittwoch im Vitelliusbad in Wittlich die letzten Badegäste ins Wasser. Am Abend gingen dann im Hallenbad für immer die Lichter aus. Warum die Bürgerinitiative zum Erhalt des Wittlicher Freibades nun ein Eilverfahren vor Gericht anstrebt.