Freizeit : Trotz enorm gestiegener Kosten: Wittlicher Stadtrat stimmt für Vitelliusbad

Das ist alles, was im Juni 2022 vom ehemaligen Vitelliusbad aus der Luft noch zu sehen ist. Seit Januar laufen die Arbeiten beziehungsweise Vorbereitungen, das alte Bad abzureißen, um ein neues Kombibad zu bauen. Foto: Portaflug Foto: TV/Portaflug

Wittlich Hält die Stadt Wittlich trotz erheblicher Mehrkosten am Weiterbau des Vitelliusbads fest oder wird das Projekt gestoppt? Darüber musste der Stadtrat am Donnerstag in einer extra einberufenen Sitzung entscheiden. Das Votum fiel am Ende deutlich aus.