Konzert : Vocalensemble singt in der Kapelle

Bausendorf-Olkenbach (red) Das Vocalensemble „Martinusgruppe Ensch“ gibt am Sonntag, 20. Oktober, ab 17 Uhr ein Konzert in der Kapelle Heinzerath in Bausendorf-Olkenbach. Das Konzert steht unter dem Motto „Die vier Jahreszeiten“.

