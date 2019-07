Sport : Anmelden zum Völkerballturnier

Bettenfeld (red) Die katholische Jugendgruppe St. Sebastian Bettenfeld veranstaltet am Samstag, 10. August, ab 18.30 Uhr zum dritten Mal ein Völkerballturnier in Bettenfeld. Anmelden können sich Teams mit fünf Personen unter Angabe eines Teamnamens und den Namen der Mitspieler bei Sophie Schuh, Zur Dorfwies 10 in Bettenfeld.