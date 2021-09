Banken : Fusion von Volksbank Hunsrück-Nahe und VVR Wittlich: Was das für Kunden bedeutet

Der Hochmoselübergang soll das Symbol für die Fusion der VVR-Bank Wittlich mit der Volksbank Hunsrück-Nahe sein. Foto: TV/Gerhard Knauf

Wittlich/Simmern Der Hochmoselübergang soll das Symbol für die Fusion der VVR-Bank Wittlich mit der Volksbank Hunsrück-Nahe sein: Die Vertreterversammlung in Wittlich hat einstimmig grünes Licht dafür gegeben. Auch in Simmern stimmten die Vertreter einen Tag später, am Donnerstagabend, für die Fusion.