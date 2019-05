Wirtschaft : Hohe Resonanz auf Selbstversuch

Wittlich TV-Volontärin Patricia Prechtel wollte in der Wittlicher Innenstadt shoppen und fand heraus, dass das Angebot für jüngere Menschen relativ überschaubar ist. Viele Volksfreund-Leser haben darauf in den sozialen Netzwerken reagiert.

Worum ging es? Patricia Prechtel wollte sich als junge Frau von Kopf bis Fuß modisch aktuelle einkleiden und besuchte mehrere Geschäfte in der Wittlicher Innenstadt. Parkplätze und Cafés fand sie in ausreichender Zahl vor. Aber das Angebot an Kleidung hatte ihre Erwartungen nicht so ganz erfüllt. Zwar gebe es kleinere und größere Geschäfte für jüngere und ältere Damen. Das Angebot, das sie an diesem Tag vorfand, war aber eher - für jüngere Frauen - im hochpreisigen Sektor, oder aber eher für ältere Damen. Für ihr Budget war das Angebot demnach zu beschränkt. Außerdem sei das Angebot für Männer erweiterungsfähig. Sehr gute Noten gab es hingegen für die Freundlichkeit des Personals in den einzelnen Boutiquen. Auch Restaurants und Cafés seien in ausreichender Zahl vorhanden. Nach Auskunft der Wittlicher Stadtverwaltung gibt es in der Wittlicher Innenstadt insgesamt 16 Geschäfte die Kleidung anbieten.