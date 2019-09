Bildung : Lange Nacht der Volkshochschulen

Bernkastel-Kues (red) Zum 100. Geburtstag der Volkshochschulen in Deutschland findet bundesweit am Freitag, 20. September, eine „Lange Nacht der VHS“ statt.

Die Volkshochschule in der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte/VHS, Gestade 6 in Bernkastel-Kues beteiligt sich an dieser Aktion unter der Leitung von Dr. Matthias Vollet. Unter dem Motto „zusammenleben – zusammenhalten“ stellt die VHS an diesem Abend ab 18 Uhr ihre Programmschwerpunkte vor. Es gibt in entspannter Atmosphäre die Gelegenheit, mit Kursteilnehmern ins Gespräch zu kommen. Das Streichquartett der Kreismusikschule gestaltet einen festlich musikalischen Rahmen.