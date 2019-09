Bildung : Volkshochschule feiert Geburtstag

Bernkastel-Kues Die Kueser Akademie lädt für Freitag zu einer langen Nacht ein.

Die Volkshochschulen feiern 100. Geburtstag. Die Kueser Akademie, die seit vier Jahren das Programm der Volkshochschule der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues verantwortet, lädt deshalb für Freitag, 20. September, ab 18 Uhr zu einer langen Nacht unter dem Motto „Zusammenleben – zusammenhalten“ ein, ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen. Die Volkshochschule ist eine wichtige Adresse in Sachen Weiterbildung und ein Ort, wo sich Menschen begegnen. An diesem Freitagabend stellen die Verantwortlichen das Programm vor. Es gibt in entspannter Atmosphäre Gelegenheit, mit Kursleitern ins Gespräch zu kommen. Das Streichquartett der Kreismusikschule gestaltet einen festlich fröhlichen musikalischen Rahmen. Die Veranstaltung findet in der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte/VHS, Gestade 6, zweite Etage in Bernkastel-Kues statt. Die Leitung hat Dr. Matthias Vollet, der pädagogische Leiter der Volkshochschule inne.