Wanderung : Volkswanderung im Hunsrück

Kleinich (red) Die 44. Internationale Volkswanderung und der fünfte Jugendwandertag der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wird am Samstag, 1. Februar, und Sonntag, 2. Februar, in Kleinich-Oberkleinich veranstaltet.

Die Tour führt durch die abwechslungsreiche Hunsrücklandschaft rund um das Kirchspiel Kleinich sowie in die Nachbargemeinde Morbach-Wederath. Es werden drei markierte Wanderstrecken über sechs, zehn und 15 Kilometer angeboten und drei Verpflegungsstellen sind eingerichtet. In der Kulturscheune des HVV erwarten die Wanderer Essensangebote sowie Kaffee und Kuchen. Die Medaille „Kulturscheune“ kann erwandert werden. Die Strecke ist mit Aktionen für Kinder gespickt, welche nach Absolvierung mit einer Auszeichnung am Ziel belohnt werden. Gruppen mit mindestens 25 Teilnehmern erhalten einen Gruppenpreis.