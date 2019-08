Termin vormerken : Volkswanderung in Morbach

Morbach Die 51. Internationale Volkswanderung veranstaltet die Wanderabteilung im Sportverein Morbach 1929 am 19. und 20. Oktober. Es werden dafür drei neue, abwechslungsreiche und gut markierte Wanderstrecken durch den herbstlichen Hunsrück angeboten über sechs, zehn und 15 Kilometer mit insgesamt drei Kontrollstellen.

Start und Ziel ist, wie immer, jeweils zwischen 7.30 und 13 Uhr ab der Baldenauhalle in Morbach. Die Wandertage werden nach den Richtlinien des Deutschen Volkssportverbandes (DVV) im IVV durchgeführt und für das Internationale Volkssportabzeichen gewertet. Vereine und Gruppen werden gebeten sich rechtzeitig anzumelden. Alle Gruppen ab 25 Teilnehmer erhalten einen Gruppenpreis vom Veranstalter.Einzelne Anmeldungen sind noch am Veranstaltungstag möglich. Weitere Infos per E-Mail an roselundheinz@t-online.de