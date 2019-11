Wittlich : Vollzugsbeamte beenden Ausbildung

Wittlich (red) Justizminister Herbert Mertin beglückwünschte in einer Feierstunde 47 junge Justizvollzugsbeamte aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland zur bestandenen Laufbahnprüfung.

Erstmals nahm der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, Thomas Linnertz teil. Grund war die Urkundenverleihung an eine Beamtin und einen Beamten, die künftig in der Einrichtung für Ausreisepflichtige in Ingelheim eingesetzt werden. Als Lehrgangsbeste wurde Justizvollzugsobersekretärin Weckmann (JSA Wittlich) ausgezeichnet. Foto: Karin Breitbach