Ein besseres Leben im Süden Vom Hochwald in die südliche Hemisphäre: Brasilien feiert seine deutschen Einwanderer

Der Ruf nach Fachkräften aus dem Ausland ist kein Phänomen, das es nur in unserer Epoche und nur in Deutschland gibt. 1845 hat der brasilianische Kaiser Dom Pedro II. deutsche Handwerker anwerben lassen, um sich im klimatisch günstigen Petropolis eine Sommerresidenz errichten zu lassen. Doch bereits 1824 wurde in einem Buch Brasilien als „neues, erstrebenswertes Auswanderungsziel“ angepriesen, schreibt der Hermeskeiler Heimatforscher Dittmar Lauer in seinem Buch „Brasilien ist ein weites Land“. Die 200-jährige Geschichte der Auswanderung deutscher Bürger nach Brasilien ist auch der Anlass, dass Lauer sich auf Einladung von Organisationen aus Brasilien nach Südamerika begibt und die Gelegenheit dort nutzen will, weitere Recherchen über deutsche Auswanderer anzustellen.