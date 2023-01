Wein und Winzer : Winzergenossenschaften gemeinsam gegen schlechte Ernten und Wirtschaftsflauten

Wintrich Was hat es mit den Winzergenossenschaften im Land auf sich? Welche Genossenschaft die erste in Rheinland-Pfalz war und welchen Einfluss ein Quereinsteiger aus Hamburg hatte.

Natürlich gibt es noch immer die Moselland eG in Kues. Aber es gab eine Zeit, da waren Genossenschaften entlang der Mosel zwischen Güls, Serrig und Perl noch viel verbreiteter und populärer. Von dieser Zeit erzählt das Gebäude des einstigen Winzervereins Wintrich, die heutige Sektmanufaktur Kessler in der Moselstraße 19.

Winzervereine, wie auch die inzwischen aus dem Handelsregister gelöschten in Brauneberg und Ayl an der Saar, sind als eine Art von wirtschaftlicher Nothilfe ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden – als Teil der Bewegung um den Westerwälder Pionier Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888). Dazu gehörten unter anderem auch Volksbanken und Lagerhäuser. Missernten und Schädlingsplagen machten damals den Winzern das Leben sauer. Sie gründeten Genossenschaften auch, um so an Wirtschaftskraft zuzunehmen – als erste Vertreter ihrer Zunft im heutigen Rheinland-Pfalz übrigens die Kollegen aus Mayschoss an der Ahr.