Geförderte Projekte : Von der Picknick-Ecke bis zur Regiogaststätte

Thalfang/Morbach Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf hat in ihrer jüngsten Sitzung die Förderung von zehn innovativen Projekten beschlossen, die die ländliche Region nach vorne bringen sollen.

Zehn Projekte, die frischen Wind in die Region bringen: Die Mitglieder der Lokalen Aktiongruppe (LAG) Erbeskopf haben in ihrer jüngsten Sitzung in Morbach beschlossen, alle zehn eingereichten Vorhaben mit EU-Mitteln aus dem Fördertopf zu unterstützen. Darunter befinden sich zwei Projekte von öffentlichen Trägern sowie acht Projekte, die von Privaten auf den Weg gebracht werden. Insgesamt unterstützt die LAG Erbeskopf bei Förderquoten zwischen 40 und 60 Prozent die Projekte, mit deren Bau ab sofort begonnen werden kann, mit insgesamt rund 1,1 Millionen Euro.

Private Projekte

Infos Lokale Aktionsgruppe Erbeskopf Für den westlichen Teil der Hunsrück-Region wurde 2006 die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf gebildet. Sie umfasst mittlerweile die Verbandsgemeinden Thalfang am Erbeskopf, Birkenfeld, Hermeskeil, Herrstein, Kell am See, Baumholder, Teile der Verbandsgemeinde Ruwer, die Gemeinde Morbach, die Stadt Idar-Oberstein sowie die Gemeinde Gornhausen aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Das Geld, das die Aktionsgruppe verwaltet, stammt von der EU und vom Land. Die LAG Erbeskopf startet einen neuen Förderaufruf. Private und öffentliche Träger können für ihre Projekte bis zum 17. April 2020 eine Förderung beantragen.Weitere Infos unter Telefon 06503/809-159 und 06503/809167.

Der Morbacher Michael Pauly will in einem leerstehenden Teil seines Anwesens (Alte Forsttenne) in Morbach, die Scheune des ehemaligen Forsthauses, eine Gaststätte mit Biergarten einbauen. Regionale Kuchen und Produkte wie Ebbes von hei! und SooNahe sollen in der Forst- und Dorfwirtschaft angeboten und Hunsrücker Spezialitäten im Garten gegrillt werden. Mit der Touristinfo Morbach sollen verschiedene Nutzungsmöglichkeiten abgestimmt werden. Einen Pächter hat Pauly bereits gefunden, versichert er. Die LAG übernimmt mit 63 880 Euro 40 Prozent der förderfähigen Kosten.

Dagmar Pilzecker vom Freizeit- und Gesundheitspark Caniplace in Thalfang will ihr Angebot für Hund und Herrchen weiter ausbauen. Dazu will sie eine Ferienwohnung schaffen, damit sowohl Menschen mit Behinderungen gemeinsam mit ihrem Vierbeiner Urlaub verbringen können, aber auch Menschen, die einen Hund mit kognitiven Einschränkungen besitzen. Die computergestützte Ferienwohnung im Obergeschoss eines bestehenden Gebäudes, die über einen Außenlift erreichbar ist, soll mit dem Einbau zahlreicher Informationstechnologien als Basis einen situationsbasierten und personalisierten Service ermöglichen.Beispielsweise sollen Sensoren im Boden den Nutzer der Ferienwohnung wiedererkennen. Bei einem Fördersatz von 40 Prozent ergibt sich eine Fördersumme von 65 600 Euro.

Das Unternehmen Enerq Hunsrück-Hochwald, das in Kürze im Hermeskeiler Gewerbegebiet Grafenwald beheimatet sein wird, will in einem Bioenergiehof verschiedene Sortimente an Bioholzmasse herstellen. Die LAG Erbeskopf steuert bei einer Förderquote von 40 Prozent 87 216 Euro bei.

Der Lionsclub Hochwald Hermeskeil hat es sich zum Ziel gesetzt, gesellschaftliche Projekte umzusetzen. Aus diesem Grund beantragt er Fördergeld für einen Bouleplatz im Stadtpark Hermeskeil. Der zwölf mal sechs Meter große und damit auch für Turniere geeignete Platz soll zur Begegnungsstätte und einem aktiven Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt werden. Förderquote: 50 Prozent und 7899 Euro.

Eine Familie will in Geisfeld mehrere Bausteine umsetzen, die in der Gesamtheit die Attraktivität der Region und Geisfelds steigern. So sind zwei Stellplätze für Wohnmobile geplant sowie eine Blockhütte mit Leseecke und Bücherregal als Ort der Begegnung. In einem Ferienhaus sollen auch Rollstuhlfahrer und beeinträchtige Gäste Urlaub verbringen können. Das Projekt wird mit 200 000 Euro unterstützt.

Das Unternehmen Obstbau Müller will in Pluwig einen gekühlten Verkaufsautomaten aufstellen, um seine Apfelerzeugnisse und Viez rund um die Uhr und unabhängig von den Öffnungszeiten des Hofes verkaufen zu können. Dazu soll ein Hubwagen mit Wiegefunktion die Annahme von Streuobst erleichtern. Die LAG unterstützt das Projekt mit 4368 Euro.

Die LAG fördert zudem zwei weitere Projekte. Die Träger eines Baus von Chalets in Berschweiler bei Kirn werden mit 176 461 Euro, der Aeroclub Idar-Oberstein, der seine Gaststätte in Wert setzen und erweitern will, mit 180 000 Euro unterstützt.

Öffentliche Projekte

In diesem Projekt in Rascheid geht es um die Neugestaltung des Geländes rund um den Aussichtsturm Nationalparkblick. Wenn eine Attraktion geschaffen wird wie der neue Aussichtsturm an der Königsfeldschleife bei Rascheid, dann muss natürlich auch das Drumherum stimmen. Deshalb will die Ortsgemeinde Rascheid in der VG Hermeskeil dort unter anderem fünf Parkplätze anlegen, einer davon für Menschen mit Behinderung. Förderquote: 60 Prozent, 172 244 Euro.

Michael Pauly steht vor dem Gebäude, das er zur Alten Forsttenne umbauen will. Foto: Christoph Strouvelle