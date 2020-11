Nationalsozialismus : Glockengeläut zur Unzeit

Binsfeld Von der Verhaftung des Pfarrers Ägidius Schmitz und seines Küsters in Binsfeld in der NS-Zeit.

NSDAP-Kreisleiter Loosen leitete das Schreiben direkt weiter an Gauleiter Simon in Koblenz, was wiederum zeigt, welchen Stellenwert man seitens der Partei dem Vorgang beimaß. Der Binsfelder Hauptlehrer Hißenberg forderte von Kreisschulrat Grauvogel ebenfalls noch am gleichen Tag, Pastor Schmitz die Genehmigung zur Erteilung des Religionsunterrichts zu entziehen – der Trierer Regierungspräsident stimmt dieser ersten Strafmaßnahme direkt zu. Eine persönliche Anhörung des Betroffenen hielt Grauvogel nicht für erforderlich.

Im Jahr 1946 hielt Pastor Schmitz (Jahrgang 1886), der von 1930 bis 1964 in Binsfeld wirkte, eigene Erinnerungen an die NS-Zeit in Binsfeld fest. Dabei erwähnt er auch einen Vorfall, der ihm für sein Handeln im Dezember 1936 bedeutsam erschien: „Am 25.11.1934 starb der Hitlerjunge Johann Faber. Die Beerdigung gestaltete sich zu einem Nazi-Theaterstück. Der Sarg war bedeckt mit der Hakenkreuzfahne, über die das ‚gläubige‘ Volk Weihwasser sprengte. Die nationalsozialistischen Formationen treten an. Man merkt an allem: Man will den Geistlichen ärgern und ihm zeigen, dass die Nazis jetzt das Hauptwort zu reden hätten. Ich ließ dem Führer der HJ durch den Küster sagen, dass sie nach kirchlicher Vorschrift vor dem Kreuze zu gehen hätten. Derselbe ließ mir zur Antwort geben: ‚Das machen wir, wie wir wollen!‘. Als Schmitz am 2. Weihnachtstag 1936 im Trierer Gefängnis wegen seines Handelns zwei Wochen zuvor vernommen wird, bestätigt er weitgehend die bereits in der Anzeige formulierten Vorgänge und betont, er habe sich schon im November 1934 geschworen, künftig streng nach den kirchlichen Vorschriften zu handeln – daher habe er im jüngsten Fall auch ein erneutes Bedecken des Sarges mit der Hakenkreuzfahne nicht geduldet. Mit diesem Hinweis belastete er sich zusätzlich. Wiederum ist es der Gestapobeamte Waldhecker, der mit seinem Protokoll die Linie vorgibt: „Das Verhalten des Pfarrer Schmitz am Sarge eines deutschen Jungen dürfte aus einem grenzenlosen Hass desselben gegen die nationalsozialistische Bewegung entstanden sein. Er hat die Symbole des dritten Reiches öffentlich verächtlich gemacht und beleidigt, die Angehörigen des Toten sowie die nationalsozialistischen Verbände tief gekränkt… Obwohl Pfarrer Schmitz hier bisher politisch noch nicht in Erscheinung getreten ist, dürfte sein Verhalten bei der Beerdigung doch das Höchstmaß eines politischen Hasses darstellen, was man von einem katholischen Geistlichen besonders infolge seines Bildungsgrades nicht erwartet hätte.“