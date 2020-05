Hetzerath/Großlittgen In der Verbandsgemeinde Wittlich-Land sollen 60 Kilometer Strecke hinzukommen.

Den Trailpark Vulkaneifel verbinden, wie der Name schon sagt, viele Leute ausschließlich mit dem Landkreis Vulkaneifel.

Dabei führen bereits jetzt einige Touren des Trailparks in das Terrain der Verbandsgemeinde Ulmen sowie das der Verandsgemeinde Wittlich-Land, die sich deshalb auch finanziell an dem Trailpark beteiligen. Dabei wird die Beteiligung der Verbandsgemeinde Wittlich-Land jetzt ausgebaut. Im Rahmen des Infrastrukturprogramms zur Förderung des Tourismus, das der Verbandsgemeinderat auf seiner vergangenen Sitzung beschlossen hatte, soll der Trailpark künftig weitaus tiefer in die VG Wittlich-Land hineinführen.